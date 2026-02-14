Суббота — банный день. Как ходили в баню в СССР

Баня — одна из самых древних русских традиций, упоминания о которой встречаются еще с XI века. В Москве же они открылись значительно позже — в конце XVI века. В основном бани располагались на берегах рек, куда распаренные посетители прыгали, чтобы охладиться. Через два столетия общественные бани стали массовым явлением для столицы, а в 1809-м в городе появились самые известные Сандуновские бани, которые работают до сих пор. Они отличались богатым убранством: массивными зеркалами, мраморным декором.

«Единственное место, которого ни один москвич не миновал, — это бани. И мастеровой человек, и вельможа, и бедный, и богатый не могли жить без торговых бань», — писал Владимир Гиляровский в книге «Москва и москвичи».

В XIX веке появился банный сервис — после парения посетители могли поесть и выпить чай, а в некоторых банях, например в Сандунах, даже предлагали алкоголь.

После революции посещение бани приобрело по-настоящему всеобщий характер. Связано это было во многом с переселением большого числа людей из сельской местности в город, где доступ к горячей воде был не у всех. Постепенно в СССР появился неофициальный банный день — суббота, а сами бани стали местом притяжения совершенно разных людей.

Советские бани отличались доступностью — помыться в них можно было за 20 копеек. Однако ходили туда не только ради этого. Часто в банях лечились, отдыхали, встречались с друзьями и заводили новые знакомства.

Какой была советская баня — в галерее «Газеты.Ru».