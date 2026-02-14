Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Фото

Суббота — банный день. Как ходили в баню в СССР

10 главных историй любви советского кино
«Никто не имеет права подчиняться»: как открылся Берлинале — 2026
Звезда «Бухты Доусона» и отец шестерых детей: умер Джеймс Ван Дер Бик
100 лет со дня рождения актера Лесли Нильсена

Баня — одна из самых древних русских традиций, упоминания о которой встречаются еще с XI века. В Москве же они открылись значительно позже — в конце XVI века. В основном бани располагались на берегах рек, куда распаренные посетители прыгали, чтобы охладиться. Через два столетия общественные бани стали массовым явлением для столицы, а в 1809-м в городе появились самые известные Сандуновские бани, которые работают до сих пор. Они отличались богатым убранством: массивными зеркалами, мраморным декором.

«Единственное место, которого ни один москвич не миновал, — это бани. И мастеровой человек, и вельможа, и бедный, и богатый не могли жить без торговых бань», — писал Владимир Гиляровский в книге «Москва и москвичи».

В XIX веке появился банный сервис — после парения посетители могли поесть и выпить чай, а в некоторых банях, например в Сандунах, даже предлагали алкоголь.

После революции посещение бани приобрело по-настоящему всеобщий характер. Связано это было во многом с переселением большого числа людей из сельской местности в город, где доступ к горячей воде был не у всех. Постепенно в СССР появился неофициальный банный день — суббота, а сами бани стали местом притяжения совершенно разных людей.

Советские бани отличались доступностью — помыться в них можно было за 20 копеек. Однако ходили туда не только ради этого. Часто в банях лечились, отдыхали, встречались с друзьями и заводили новые знакомства.

Какой была советская баня — в галерее «Газеты.Ru».
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!