Мария Бутырская рассказала, заслужил ли фигурист Шайдоров золото ОИ

Тренер по фигурному катанию и экс-чемпионка мира Мария Бутырская заявила, что казахстанский фигурист Михаил Шайдоров заслужил золото Олимпиады, передает «Советский спорт»

«Шайдоров был лучшим, катался лучше всех. И в короткой программе, и в произвольной программе. Не бывает такого, что ты короткую провалил, а произвольную откатал классно», — сказала Бутырская.

Шайдоров получил за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.



Ранее Шайдоров выложил пост после победы на Олимпиаде.