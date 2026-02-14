Размер шрифта
Общество

В России могут начать отслеживать подозрительную активность детских сим-карт

Сенатор Шейкин: операторов могут обязать мониторить активность детских сим-карт
E_Katsiaryna/Shutterstock/FOTODOM

Операторов сотовой связи и госорганы могут обязать отслеживать подозрительную активность при использовании детских сим-карт и сообщать о ней родителям, заявил в интервью ТАСС зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

Сенатор отметил, что сейчас конкретные механизмы мониторинга детских номеров в законопроекте не прописаны. При этом в документе заложена такая логика. Родителей детей можно информировать о нетипичных звонках или подозрительных операциях по номеру ребенка автоматически.

«Сейчас эти решения находятся в стадии технической проработки и могут быть дополнительно закреплены на уровне подзаконных актов или последующих изменений в законодательстве», — заключил член Совфеда.

На этой неделе Госдума приняла в первом чтении пакет мер, направленных на борьбу с онлайн- и телефонным мошенничеством. Среди 20 инициатив введение единого реестра IMEI-номеров всех мобильных устройств, детских сим-карт, ограничение количества банковских карт и блокировка звонков с иностранных номеров.

Ранее в России захотели ввести встроенный родительский контроль на смартфонах.
 
