В Госдуме усомнились, что Индия прекратила закупать российскую нефть

Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что Индия прекратила закупку российской нефти. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с «Газетой.Ru» возразил словам американского чиновника. По мнению депутата, индийские партнеры не променяют дешевые энергоносители из России на «американские плюшки».

«Американцы об этом давно говорят. Не могу вам сказать на сегодняшний день, какой объем [нефти закупает Индия в РФ]. В любом случае то же самое три-пять месяцев назад говорили американцы [о том, что Индия прекратила закупку нефти]. Как понимаете, это все равно не подтверждалось. Самое главное, надо понять, что для Индии отказ от российской нефти — это отказ от темпов развития ВВП, дальнейшего развития государства. Все же видели, что на примере Европы, именно на российских дешевых энергоносителях произошел промышленный экономический бум Европы. И, по большому счету, действительно, и Индия, и Китай прекрасно это понимают. И я не думаю, что будут отказываться полностью от дешевых российских энергоносителей», — подчеркнул парламентарий.

Ананских напомнил о российском вкладе в становление государства Индии. По мнению депутата, отношения Москвы и Нью-Дели построены на уважении.

«Очень сильное уважение в Индии к Российской Федерации — за ту работу по освобождению от колониального гнета Великобритании и помощь в первые десятилетия развития Индии как самостоятельного государства. Поэтому посмотрим, что называется. Но я считаю, что отказа целиком [не произойдет]. Не должны индийцы повестись на какие-то временные плюшки в отказ от стратегического партнерства», — заключил он.

Летом 2025 года в США стали угрожать Индии санкциями за импорт российской нефти. Тогда же появлялись новости, что крупнейшие НПЗ прекратили закупку сырья. Однако в Нью-Дели не комментировали заявления из США.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин посетил Индию. В ходе визита стороны договорились нарастить торговлю — российская сторона выступила за увеличение поставок энергоресурсов в Индию.

Ранее США разрешили операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы.