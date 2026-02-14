Размер шрифта
Зеленский надеется закончить конфликт с РФ в 2026 году

Зеленский заявил о надежде завершить конфликт с РФ в этом году
Mindaugas Kulbis/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что надеется на завершение конфликта с РФ в 2026 году, передает украинское издание «Политика страны».

По его словам, после сегодняшней встречи с госсекретарем США Марко Рубио он планирует поговорить со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером по поводу мирных переговоров.

Зеленский также сказал, что Украина получила от США предложение о 15-летних гарантиях безопасности, однако Киев хотел бы получить гарантии минимум на 30 лет.

Двумя днями ранее украинский лидер заявлял, что конфликт будет разрешен к июню, если Соединенные Штаты окажут давление на Россию.

17 и 18 февраля в Женеве должен состояться очередной, третий раунд переговоров России, Украины и США. На этих переговорах, сообщал Зеленский, будет обсуждаться территориальный вопрос.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. По словам пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказало прогрессе в переговорах по Украине.
 
