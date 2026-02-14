Назван регион России с самым дешевым кефиром

Росстат: в январе кефир в Вологодской области продавался по 89 рублей

В январе этого года самый дешевый кефир продавался в Вологодской области, передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Согласно информации ведомства, в регионе кисломолочный напиток стоил чуть меньше 90 руб. А средняя цена кефира в стране в январе составила 13 руб. за кг.

Как уточняется в материале, в Вологодской области напиток стоил 89 руб. За ней следуют Удмуртия и Кировская область, где кефир обошелся покупателям в 90 и 92 руб. соответственно. Самым дорогим напиток оказался на Камчатке (334 руб.), Чукотке (329 руб.) и в Магаданской области (240 руб.).

Весной прошлого года россияне всего за сутки смели с полок в магазинах кефир, которым президент страны Владимир Путин угощал журналистов во время съемок документального фильма о себе.

Выяснилось, что молочный напиток, который стоит в холодильнике главы государства, производит в Рязанской области компания «ЭкоВакино». После выхода фильма местный завод «Вакинское агро» подготовился к увеличению спроса на продукцию.

