На «Госуслугах» может появиться сервис знакомств для создания семьи

В Общественной палате заявили о необходимости создания сервиса знакомств для участников СВО

Раздел «Семья» с сервисом знакомств может появиться на портале «Госуслуги». Об этом изданию «Подъем» сообщил глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его информации, идею обсудили на круглом столе в Общественной палате, по его итогам официальное предложение поступит на рассмотрение в правительство.

Идея о создании сервиса появилась обращения участника спецоперации из Башкирии, который сообщил об «определенных проблемах» при знакомствах для создания семьи, рассказал Рыбальченко. Он отметил, что те, кто захотят познакомиться и создать семьи с участниками спецопераций, должны понимать, «с какими психологическими проблемами» они могут столкнуться. По словам авторов инициативы, консультировать в вопросах создания семьи смогут опытные «проводники» — жены участников СВО.

До этого глава «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова предложила создать брачное агентство для участников спецоперации. Она отметила, что первым психологом для вернувшихся из зоны боевых действий становится семья, и тем, у кого ее нет, надо помочь.

Ранее в Ленинградской области запустили кластер комплексного сопровождения реабилитации участников СВО и их семей.