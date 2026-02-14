Размер шрифта
ВСУ атаковали поселок Центральный в ЛНР, пострадали 15 человек

Пасечник: 15 человек пострадали после атаки ВСУ на поселок Центральный в ЛНР
Evgeniy Maloletka/AP

В результате атаки украинских вооруженных сил на поселок Центральный, расположенный в Луганской Народной Республике, за медицинской помощью обратились пятнадцать человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии. Повреждения получили десятки жилых домов, отметил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере МАХ.

«В разгар выходного дня несколько беспилотников ВСУ атаковали поселок Центральный Перевальского муниципального округа... К сожалению, есть раненые. Сейчас за помощью к медикам уже обратились 15 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии», – говорится в посте губернатора.

Он добавил, что в результате обстрела нанесен ущерб десяткам жилых домов, зданию школы, администрации поселка и почтовому отделению.

По словам главы региона, в районе происшествия создан оперативный штаб, и экстренные службы занимаются устранением последствий атаки.

Следователи Следственного управления СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских ударов, добавил Пасечник.

Ранее украинские беспилотники атаковали жилые дома и промпредприятия в Волгоградской области.
 
