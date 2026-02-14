«Уступки касаются только Украины»: Зеленский пожаловался на подход США к переговорам

Зеленский пожаловался, что США часто просят уступок у Украины, а не у России

Президент Украины Владимир Зеленский выразил беспокойство из-за того, что в ходе переговоров по мирному урегулированию республику «слишком часто» просят пойти на уступки. Слова политика на Мюнхенской конференции по безопасности приводит Reuters.

Глава государства надеется, что трехсторонние переговоры с США и Россией на будущей неделе будут «серьезными, содержательными и полезными». По его словам, иногда кажется, что стороны говорят совершенно о разных вещах.

«Американцы часто возвращаются к теме уступок, и слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте Украины, а не России», — заявил Зеленский.

До этого США усилили давление на Украину, добиваясь уступок по Донбассу и проведения президентских выборов до 15 мая 2026 года. По данным источников The New York Times, в случае отказа Вашингтон может выйти из переговоров, тогда как Киев требует гарантий безопасности. Чего на самом деле хотят в США, как на это реагируют на Украине и что о переговорах говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции участвуют более 1 тыс. человек из 115 стран.

