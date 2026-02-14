Размер шрифта
Мужчина поцеловал девушку 146 раз за 30 секунд и установил рекорд Гиннесса

В Британии мужчина установил рекорд Гиннесса по количеству поцелуев в минуту

Британский журналист Джошуа Сандерс и его партнерша Дженни Трой установили рекорд Гиннесса по количеству поцелуев. Видео опубликовано в официальном аккаунте компании Guinness World Records, которая собирает данные для справочника с достижениями, в TikTok.

В подписи к ролику уточняется, что для этого пара приехала в штаб-квартиру организации в городе Суиндон.

«Некоторые поцелуи были вычтены из общего количества за то, что участник не полностью отрывался от лица [партнерши] перед следующим поцелуем», — говорится в посте.

В Guinness World Records поинтересовались у пользователей сети, смогут ли они поцеловать своего избранника или избранницу быстрее, чем 146 раз за 30 секунд. По словам Сандерса, он хочет, чтобы его рекорд побили, и призвал претендентов подавать заявки.

Прошлой весной тайская пара, установившая рекорд Гиннесса по продолжительности поцелуя, рассталась после 13 лет совместной жизни. Эккачай и Лаксана Тиранарат боролись за победу в номинации «Самый долгий поцелуй» в 2011 году накануне Дня святого Валентина в Паттайе.

В правилах было указано, что участники могут ходить в туалет, но при этом должны продолжать целоваться. Чтобы утолить жажду, вспоминал 56-летний мужчина, его жене пришлось пить через соломинку, держа губы сомкнутыми, а затем женщина делилась водой с ним. Таец рассказал, что они с женой постоянно щипали друг друга, чтобы не заснуть во время соревнований. В итоге, спустя 46 часов и 24 минуты, они побили рекорд Гиннесса.

Ранее россияне оказались не готовы уступить последний ролл своему партнеру.
 
