МИД России отреагировал на данные об «отравлении» Навального ядом лягушки

Захарова назвала вбросом данные об отравлении Навального ядом лягушки
Global Look Press/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ТАСС назвала «информационным вбросом» заявления о том, что Алексей Навальный якобы был отравлен ядом из кожи южноамериканской лягушки-древолаза.

По ее словам, говорить о реакции России можно будет, когда будут результаты анализов и формулы веществ.

«Это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада», — сказала представитель ведомства.

До этого Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды в заявлении на сайте правительства Соединенного Королевства сообщили, что анализы показали наличие в анализах Навального эпибатидина. Этот токсин содержится в ядовитых древесных лягушках Южной Америки, в России он не встречается. Страны Европы утверждают, что смерть Навального в 2024-м году «весьма вероятно» произошла из-за отравления этим веществом, а не по естественным причинам.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду. В октябре 2022 года Навальному предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности.

4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима. В декабре 2023 года Навального перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 февраля 2024 года стало известно о кончине мужчины из-за «комбинированного заболевания».

Ранее New Yorker поместил на обложку Алексея Навального.
 
