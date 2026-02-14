Сафонов высказался о неожиданном поражении от «Ренна» в матче Лиги 1

Вратарь «ПСЖ» Сафонов о поражении от «Ренна»: нет времени расстраиваться

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил в своем Telegram-канале, что после поражения от «Ренна» в матче французской Лиги 1 нет времени расстраиваться.

«После поражения нет времени расстраиваться. Лучшее что можно сделать — не повторять тех же ошибок, запомнить полученный опыт и с холодной головой подготовиться к следующему матчу», — сказал Сафонов.

Встреча завершилась со счетом 1:3. В составе победителей точными ударами отметились Мусса Аль-Тамари, Эстебан Леполь и Брил Эмболо. За «ПСЖ» мяч забил Усман Дембеле.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на первом месте, набрав 51 очко. «Ренн» занимает пятое место, набрав 34 балла.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды.

Ранее Сафонов и Илья Забарный были признаны худшими игроками матча «ПСЖ» с «Ренном».