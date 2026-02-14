Пара из России умерла за границей с разницей в шесть дней при невыясненных обстоятельствах

Пермячка и ее муж умерли за границей с разницей в шесть дней

Уроженка Пермского края и ее гражданский муж скончались на Кипре при невыясненных обстоятельствах с разницей в шесть дней, родные считают, что местные власти затягивают расследование. Об этом пишет Baza.

39-летнюю пермячку Любовь Стрелкову обнаружили мертвой в собственном доме на Северном Кипре 20 января. Женщина переехала туда шесть лет назад. По словам родных, она часто созванивалась с матерью по телефону. Последний разговор состоялся за четыре дня до трагедии. Тогда Любовь «покашливала», но на здоровье не жаловалась, уточняют родные.

После этого спустя шесть дней скончался и гражданский муж Любови — Александр Шеромов. В прошлом он был учредителем фонда «Пермь — город без наркотиков». Его смерть также стала ударом для родных, ведь на состояние здоровья мужчина также не жаловался.

Родственники погибших уверены, что власти скрывают детали произошедшего и смерти Любови и Александра связаны. Так, полицейские отказались предоставлять протокол осмотра места происшествия, а заключение о смерти пообещали выдать только через год. Тело же Любови было выдано родным для захоронения на родине, хотя транспортировка умершего допускается только при наличии судебно-медицинского заключения. Тело женщины забальзамировали в иностранном морге, поэтому ее близкие не смогли провести повторное вскрытие в России.

Брат погибшей Юрий обратился в Генеральное консульство РФ в Стамбуле, чтобы ему посодействовали в получении результатов экспертизы. В консульстве ответ должны дать до середины марта, сообщил мужчина.

