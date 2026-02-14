Размер шрифта
В Уфе два человека получили переломы во время давки в ТЦ на акции ко Дню влюбленных

Ребенок и девушка получили переломы во время давки в торговом центре «Планета» в Уфе. Об этом сообщил минздрав Башкирии.

По данным Telegram-канала SHOT, организаторы решили раздать посетителям ТЦ сертификаты ко Дню влюбленных. В ходе акции «7000 шаров» на людей сбросили тысячи воздушных шариков, в 20 из которых находились подарочные сертификаты.

«Начался ажиотаж: сотни людей толкали друг друга, хватая и лопая шарики в поисках заветных призов», — отмечается в сообщении.

По данным минздрава, бригада скорой помощи доставила в медучреждения двух пациентов. Ребенок 2014 года рождения поступил в детскую городскую больницу №17, где ему наложили гипс.

27-летняя девушка поступила в травматологическое отделение ГКБ №21 с закрытым переломом. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. SHOT утверждает, что девушка, которая пришла в ТЦ с мужем и двумя дочками, сломала ногу.

Организаторов мероприятия уже раскритиковали в соцсетях: люди отметили отсутствие мер безопасности и назвали праздник «ужасом» и «жестью».

Видеозапись из ТЦ опубликовал телеканал UTV.

Ранее в Новосибирске обрушилась кровля торгового центра.
 
