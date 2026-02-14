«Есть хорошая новость». Рубио рассказал о прогрессе в переговорах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о прогрессе в урегулировании на Украине, отметив, что круг нерешенных вопросов «сузился», хотя «самые сложные» из них еще требуют решения. Он подтвердил, что новый раунд переговоров состоится 17 февраля. Кроме того, в своей речи Рубио также призвал Европу к единству с США.

Госсекретарь США Марко Рубио выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, рассказав об отношениях с Европой и о ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Его выступление транслировалось на YouTube.

Переговоры о мире

Рубио заявил о прогрессе в урегулировании на Украине, отметив результативность переговоров в Абу-Даби. По его словам, нерешенными остались «самые сложные вопросы» , которые требуют доработки.

«Хорошая новость в том, что круг вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился, вот это действительно хорошая новость», — добавил глава Госдепа США.

Рубио заверил, что США сделают все возможное, чтобы положить конец украинскому конфликту.

Он подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине состоится 17 февраля. Позднее, после своего выступления, Марко Рубио на полях конференции заявил, что в новых переговорах в Женеве примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера глава Affinity Partners Джаред Кушнер.

Он также отметил, что разрешение конфликта на Украине должно быть справедливым и устойчивым . И Вашингтон, в частности, ищет приемлемое для Москвы и Киева решение вопроса Донбасса.

Взаимоотношения США и Европы

Рубио сообщил, что США и Европа входят в одну «западную цивилизацию». Он заявил, что Вашингтон хочет, «чтобы Европа была сильной», а разногласия между США и европейскими странами объясняются глубокой обеспокоенностью Вашингтона будущим Европы.

«Мы верим, что Европа должна выжить», — сказал Рубио.

Рубио заявил, что Вашингтон не хочет конца трансатлантической эры, а европейцы должны «дать отпор силам цивилизационного стирания, которые сегодня угрожают и Америке, и Европе».

Он также привел длинный список имен, свидетельствующих о европейских культурных достижениях, в том числе Моцарта, Бетховена, Данте, Шекспира, Микеланджело, да Винчи, The Beatles и The Rolling Stones.

Новый миропорядок

Также в своем выступлении Рубио упомянул об ошибках, которые допустили страны Запада, создавшие систему новых международных отношений после окончания Второй мировой войны.

«Эйфория от этого триумфа привела нас к опасному заблуждению, что теперь каждая нация станет либеральной демократией, что связи, сформированные исключительно торговлей и коммерцией, заменят национальную идентичность, что основанный на правилах глобальный порядок заменит национальные интересы, и что мы будем жить в мире без границ, где каждый станет гражданином мира», — сказал он.

По словам госсекретаря США, в рамках этого процесса страны Запада перестали заниматься вопросами собственной безопасности. Это привело к тому, что многие государства открыли свои двери «беспрецедентной волне массовой миграции», которая угрожает «сплоченности наших обществ, преемственности нашей культуры и будущему нашего народа» .

Глава американской дипломатии также заявил, что роль ООН как института, созданного в это время, в международной политике теперь снизилась. Марко Рубио подчеркнул, что ООН не смогла добиться урегулирования конфликтов в секторе Газа и на Украине.

Вместо этого переговорный процесс стал возможен благодаря лидерству США и взаимодействию с рядом партнеров, утверждает глава Госдепа. Сейчас многие в мире пришли к выводу, что эпоха доминирования Запада подошла к концу, заявил Рубио.

Реакция на выступление

Несмотря на заверения в дружбе, среди европейских участников конференции выступление Марко Рубио вызвало скептицизм, пишет газета Financial Times. Так европейские дипломаты отнеслись к его выступлению «холодно».

«Это не тот ответ, который мы искали», — приводит газета слова источника в немецком представительстве.

По словам европейского дипломата, речь Рубио была больше направлена на американскую аудиторию, чем на союзников США в Европе.