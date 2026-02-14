Команда сериала «Жуки» облила храм XIX века водой без разрешения

Полиция начала проверку после того, как на съемках «Жуков» облили водой храм

Съемочная группа сериала «Жуки» подверглась полицейской проверке после того, как без разрешения облила водой храм Николая Чудотворца в Калужской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Съемки, уточняет канал, проходили в деревне Нижние Подгоричи. Местный храм Николая Чудотворца XIX века облили в мороз водой для съемок, чтобы сымитировать ледяной дождь.

В ответ на возмущение местных жителей режиссер Максим Пешков заявил, что получил согласование на съемки у местной администрации и епархии. Однако представители церкви и властей района заявили, что не давали разрешения на воздействие на храм водой.

Полиция начала проверку. Если будет установлено, что в результате действий съемочной группы здание серьезно повреждено, против инициаторов будет возбуждено уголовное дело. Пока им грозит только статья за мелкое хулиганство.

Известно, что в ближайшее время епархия планирует начать восстановление храма.

«Жуки» — сериал о стартаперах-москвичах, которые оказываются в глухой деревне и пытаются продолжать заниматься там работой. В декабре 2025 года начались съемки пятого сезона проекта — «Жуки. Зима».

