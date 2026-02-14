Размер шрифта
Команда сериала «Жуки» облила храм XIX века водой без разрешения

Полиция начала проверку после того, как на съемках «Жуков» облили водой храм
Telegram-канал «Mash»

Съемочная группа сериала «Жуки» подверглась полицейской проверке после того, как без разрешения облила водой храм Николая Чудотворца в Калужской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Съемки, уточняет канал, проходили в деревне Нижние Подгоричи. Местный храм Николая Чудотворца XIX века облили в мороз водой для съемок, чтобы сымитировать ледяной дождь.

В ответ на возмущение местных жителей режиссер Максим Пешков заявил, что получил согласование на съемки у местной администрации и епархии. Однако представители церкви и властей района заявили, что не давали разрешения на воздействие на храм водой.

Полиция начала проверку. Если будет установлено, что в результате действий съемочной группы здание серьезно повреждено, против инициаторов будет возбуждено уголовное дело. Пока им грозит только статья за мелкое хулиганство.

Известно, что в ближайшее время епархия планирует начать восстановление храма.

«Жуки» — сериал о стартаперах-москвичах, которые оказываются в глухой деревне и пытаются продолжать заниматься там работой. В декабре 2025 года начались съемки пятого сезона проекта — «Жуки. Зима».

Ранее Юрий Лоза расчистил дорогу до храма, чтобы попасть на службу.
 
