В Армении возбудили уголовное дело против католикоса всех армян Гарегина II

Адвокат Зограбян: прокуратура запретила католикосу Гарегину II выезд из Армении
Асатур Есаянц/РИА Новости

В Армении против католикоса всех армян Гарегина II возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил адвокат Ара Зограбян в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

«Сегодня произошло беспрецедентное событие. Прокуратура Армении возбудила уголовное преследование в отношении католикоса всех армян по обвинению в воспрепятствовании исполнению судебного акта, связанного с Арманом Сарояном. Выезд святейшего патриарха из Армении был запрещен, что является попыткой сорвать епископский собор, который должен состояться в Австрии», – заявил Зограбян.

Адвокат оценил действия властей как «исторически позорный шаг».

5 февраля в Москве у здания посольства Армении прошла акция, участники которой выразили поддержку Армянской апостольской церкви, католикосу всех армян Гарегину II и священникам, задержанным в Ереване. По имеющейся информации, начало митинга было отмечено совместной молитвой собравшихся. Участники акции протеста скандировали лозунги на русском и армянском языках, такие как «Наш крест – наша сила!» и «Свободу!», выражая свое несогласие с действиями армянских властей.

Ранее Пашинян потребовал отставки католикоса всех армян Гарегина II
 
