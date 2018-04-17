Появилась «горячая линия» для противодействия ложной информации о блокировке Telegram

Роскомнадзор открыл «горячую линию» для противодействия ложной информации в связи с блокировкой мессенджера Telegram. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

«В связи исполнением Роскомнадзором судебного решения об ограничении доступа к ресурсам, обеспечивающим функционирование мессенджера Telegram, в интернете публикуется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов», — говорится в сообщении.

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С целью проверки данной информации и предотвращения распространения ложных сведений ведомство открыло электронный адрес «горячей линии» Hotlinerkn@rkn.gov.ru для получения сообщений о подобных фактах.

Сообщения, поступающие на данный электронный адрес, будут проверяться, при необходимости последует публичный ответ, отметили в Роскомнадзоре.