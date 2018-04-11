Цукерберг завершил пятичасовое выступление в сенате США

Глава Facebook Марк Цукерберг завершил выступление в сенате США, которое длилось почти пять часов, передает Reuters.

Выступление Цукерберга произошло из-за крупного скандала с утечкой данных из социальной сети: аналитическая компания Cambridge Analytica похитила личные данные 87 млн пользователей. Он выступал одновременно перед двумя комитетами сената — юридическим и торговым.

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В частности, он заявил, что будет «принципиально» отстаивать вопрос о введении новых правил, согласно которым сторонним компаниям потребуется разрешение пользователя перед использованием личных данных. Он отметил, что социальная сеть будет сотрудничать с государством только в том случае, если существует угроза ущерба или того требует законодательство. Цукерберг подчеркнул, что система взаимодействия Facebook со сторонними приложениями была разработана «в ключе, который не был хорошим».

Также Цукерберг ответил на вопросы о связи Facebook и России. Среди прочего, он заявил, что не может гарантировать невмешательство России в выборы в США, а также прокомментировал хранение данных Cambridge Analytica в России и сотрудничество по «российскому делу» со спецпрокурором США Робертом Мюллером.