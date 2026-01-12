Размер шрифта
Стало известно, под каким номером будет играть футболист «Локомотива» в ЦСКА

Футболист «Локомотива» Баринов будет играть в ЦСКА под шестым номером
РИА Новости

Капитан и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов перешел в московский ЦСКА. Об этом сообщает «Mash на спорте».

футболист получит в новом клубе шестой номер и 13 января присоединится к команде для вылета на тренировочный сбор в Абу-Даби.

Ранее Дмитрий Баринов заявил, что клуб не предложил ему новый контракт.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги. Капитан «железнодорожников» отверг предложения «Локомотива» о продлении контракта и должен летом перейти в московский ЦСКА на правах свободного агента. Однако сообщается, что клубы могут договориться о трансфере уже зимой. В то же время новый менеджмент «Локо» предпринимает попытки удержать важного игрока и подписать с ним новый контракт.

Российская премьер-лига находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее игрок ЦСКА заявил, что хочет видеть в команде капитана «Локомотива».

