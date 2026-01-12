«Стоял в подвешенном состоянии»: ВАЗ-21011 выставили на продажу в РФ по цене новой Vesta

В Грозном выставили на продажу 49-летний седан ВАЗ-21011 с небольшим пробегом по цене 1,58 млн рублей, сообщает «Журнал Авто.ру».

«Автомобиль, выставленный на продажу, выпущен в модификации ВАЗ-21011. Производили её в период с 1974 по 1983 год, а отличалась эта версия некоторыми нюансами внешности, дерматиновой отделкой салона со вставками под дерево и 1,3-литровым мотором на 69 л.с.», — отмечается в публикации.

По заявлению продавца, автомобиль 1977 года выпуска пребывает в оригинальном состоянии, включая краску на кузове, обивку салона, агрегаты и шины. На фото видно, что на автомобиле смонтированы покрышки И-151, которыми «копейки» оснащались на конвейере. В наличии также комплект водительского инструмента, прилагавшийся к седану. Пробег машины составляет 7,3 тыс. км. Продавец также уточнил, что автомобиль на протяжении 30 лет хранился в сухом гараже в подвешенном состоянии.

Ранее пьяная водительница Lada прокляла гаишника.