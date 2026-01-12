Размер шрифта
Глава МИД Ирана заявил о наличии сил, пытающихся втянуть США в войну с Тегераном

Глава МИД Арагчи заявил, что США пытаются втянуть в войну с Ираном
Denis Balibouse/Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera заявил о наличии сил, пытающихся втянуть США в войну с Тегераном в интересах Израиля.

«Если Вашингтон захочет снова реализовать военный сценарий, как он это делал раньше, то мы к этому готовы. Наша военная готовность значительна и более масштабна по сравнению с последней войной», — добавил Арагчи.

12 января политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что угрозы президента США Дональда Трампа о возможных военных операциях против Ирана преувеличены, поскольку этот регион не является для Вашингтона приоритетным.

Он отметил: серьезных приготовлений со стороны Соединенных Штатов пока не наблюдается. Тем не менее Вашингтон пытается через информационно-психологическую кампанию оказывать влияние на Тегеран.

В этот же день председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран готов преподать американскому лидеру «незабываемый урок» в случае нападения на Исламскую Республику.

Ранее бизнесмен Дотком призвал Трампа не атаковать Иран из-за слишком высоких рисков.

