В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Калуги ограничили прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

12 января сообщалось, что московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский продолжают работать в штатном режиме.

В авиагаванях российской столицы на фоне сильного снегопада, накрывшего город 9 января, наблюдались проблемы с выдачей багажа пассажирам. Наиболее сложная ситуация была в Шереметьево, где выдача багажа сильно задерживалась из-за затруднения работы техники. К текущему моменту ситуация стабилизировалась, рассказали в аэропорту.

В этот же день воздушная гавань Краснодара временно приостановила обслуживание рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее в аэропорту Иркутска задержали ряд рейсов из-за густого тумана.