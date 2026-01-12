Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Калуги ограничили прием и выпуск воздушных судов
dentorson/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

12 января сообщалось, что московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский продолжают работать в штатном режиме.

В авиагаванях российской столицы на фоне сильного снегопада, накрывшего город 9 января, наблюдались проблемы с выдачей багажа пассажирам. Наиболее сложная ситуация была в Шереметьево, где выдача багажа сильно задерживалась из-за затруднения работы техники. К текущему моменту ситуация стабилизировалась, рассказали в аэропорту.

В этот же день воздушная гавань Краснодара временно приостановила обслуживание рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее в аэропорту Иркутска задержали ряд рейсов из-за густого тумана.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27604357_rnd_7",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+