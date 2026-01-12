Размер шрифта
В ФСБР заявили о рассмотрении массовой драки на юниорском первенстве по борьбе

Мамиашвили: ФСБР разберет драку между борцами на юниорском первенстве в Грозном
Максим Богодвид/РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что организация рассмотрит инцидент с дракой на юниорском первенстве СКФО по вольной борьбе в Грозном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такие моменты у нас находятся на жестком контроле, дисциплинарная комиссия федерации разберет то, что произошло в Грозном. Мы уже общались с руководителем комиссии, и в соответствии с протоколом ее работы будут приняты максимальные решения. Это совершенно независимая комиссия, которая разбирает все подобные случаи. Будут вопросы и к арбитру на ковре», — заявил Мамиашвили.

Массовая драка произошла с участием спортсменов и зрителей на первенстве СКФО по вольной борьбе среди юниоров. Конфликт вспыхнул сразу после финального поединка, в котором победу одержал представитель Осетии Давид Ваниев над Турпалом Алхоевым из Чечни. Разногласия между спортсменами переросли в потасовку, к которой подключились зрители. В драке участвовало около 30 человек.

Ранее баскетболисты с разницей в росте 33 см устроили драку в матче НБА.

