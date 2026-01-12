Размер шрифта
В Минобороны РФ назвали число сбитых беспилотников за четыре часа

Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 56 украинских беспилотников за четыре часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были сбиты 12 января в период с 16:00 до 20:00 мск: 21 беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией Республики Крым, 18 — над Краснодарским краем, по четыре — над Брянской и Курской областями, один — над Воронежской областью и еще восемь — над акваторией Азовского моря.

Днем Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО с 08:00 до 16:00 мск уничтожили 19 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, семь дронов самолетного типа были сбиты над территорией Крыма. Еще пять вражеских БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре обезврежены в Краснодарском крае. Два беспилотника ликвидированы над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области.

10 января украинские беспилотники атаковали Воронеж. Повреждения получили более десяти многоквартирных домов, включая одно нежилое здание, столько же частных домов, гимназия и несколько административных сооружений. Также пострадало несколько человек.

Ранее министр обороны РФ оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.

