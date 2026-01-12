Стало известно, за счет чего ВС РФ возьмут Краматорск и Славянск

Тактика «ползучего наступления» с скрытным просачиванием диверсионных и штурмовых групп ВС РФ через оборону противника может успешно применяться в районах Славянска и Краматорска на территории ДНР. Об этом News.ru рассказал капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.

«Такая последовательность действий уже применялась и сейчас повторяется на ряде направлений, например в районе Светлогорска и Красного Лимана. Вероятно, подобная тактика будет применяться и в районах Славянска и Краматорска», — заявил Дандыкин.

По его словам, просачивание важно, но без огневой поддержки артиллерии и управления с воздуха оно не будет работать, поэтому все элементы действуют в комплексе. Тактика приносит заметные успехи и продвижения, указал военный. Весна покажет дальнейшую динамику и возможность прорыва главной линии обороны ВСУ в Донбассе, констатировал капитан.

До этого он заявлял, что затевается битва за полное освобождение Донбасса как такового, этой зимой можно ожидать «приятных вестей с фронта».

Эксперт сообщил, что ВСУ кинули «все возможные и невозможные силы» на Купянское направление, где идут ожесточенные бои. На остальные направления украинским военным не хватает сил, в том числе на Константиновку. Военный напомнил, что это важнейший узел Славяно-Краматорской агломерации, поэтому после ее перехода под контроль ВС РФ «появляются большие перспективы продвижения вперед».

