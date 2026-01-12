«Реал» объявил об увольнении главного тренера

Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» объявил об увольнении главного тренера Хаби Алонсо после проигрыша в матче с «Барселоной» в Суперкубке Испании. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Футбольный клуб «Реал» объявляет, что по взаимному соглашению с Хаби Алонсо принято решение завершить его работу в качестве главного тренера первой команды», — сказано в заявлении.

Сообщается, что соглашение со специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Новым главным тренером «Реала» назначен 42-летний Альваро Арбело, у которого это будет первый тренерский опыт Арбелоа во взрослом футболе. Ранее он работал с молодежными командами в системе «Реала». Как игрок Арбелоа провел в мадридском клубе 12 лет, сыграл 238 матчей и выиграл восемь трофеев, включая два Кубка европейских чемпионов.

Мадридский «Реал» потерпел поражение в финале Суперкубка Испании, уступив «Барселоне» со счетом 3:2. «Реал» вел 2:2, однако пропустил решающий мяч на 73-й минуте после рикошета от своего же защитника.

