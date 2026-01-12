Размер шрифта
Новости. Общество

Украинцы пытались покинуть страну в грузовике с пивом

Иностранец пытался переправить за границу семь украинцев в грузовике с пивом
Задержан иностранный гражданин, предпринявший попытку незаконной переправки через границу семи граждан Украины, которых он спрятал в грузовом автомобиле, перевозившем пиво. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.

«На Буковине разоблачен гражданин иностранного государства, который пытался незаконно переправить за границу семерых мужчин, скрыв их в грузовике с пивом. По данным следствия, стоимость незаконного выезда колебалась от €6 до €13 тысяч с человека. Во время задержания в пункте пропуска «Мамалыга» изъято €34 тысячи», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице генпрокурора.

Также, по данным ведомства, в Ивано-Франковской области был задержан 75-летний местный житель, обещавший мужчинам содействие в выезде на территорию Молдавии за вознаграждение в размере €12,5 тыс.

В конце августа текущего года украинское правительство разрешило выезд за пределы страны всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. До этого выезд с Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет во время действия военного положения был запрещен. За уклонение от призыва на военную службу в период мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее на Западе рассказали об изменении отношения поляков к украинцам.

