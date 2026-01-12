Размер шрифта
Дочь Борисовой рассказала об оскорблениях матери: «Кабаниха»

Дочь Борисовой заявила, что мать упрекает ее из-за веса
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь телеведущей Даны Борисовой заявила в Telegram-канале, что получает упреки и оскорбления от матери из-за веса.

«Мы поехали на совместный отдых, и у меня уже нет сил. Круглосуточно я слышу: «Мне противно на тебя смотреть. (Ягодицы) жирные у тебя, кабаниха» и т. д.», — поделилась дочь телеведущей.

Борисова-младшая отметила, что отвыкла от такого поведения матери, так как в Москве она живет от нее отдельно. Девушка подчеркнула, что у нее нет ожирения. По словам дочери телеведущей, ей нравится, как она выглядит сейчас.

В марте 2024 года дочь Борисовой призналась, что худела с помощью препарата для диабетиков по совету матери. Девушка почти месяц колола «Оземпик», и ее тошнило от еды. По словам дочери знаменитости, она прекратила это делать, осознав возможные последствия.

В июле 2024-го Полина сделала «углы Джоли» у косметолога. Борисова рассказывала, что сама отвела 17-летнюю дочь к своему знакомому специалисту. По словам знаменитости, ее дочь преобразили с помощью филлеров, без хирургического вмешательства. Позже Борисова-младшая сделала ринопластику.

Ранее дочь Даны Борисова рассталась с 35-летним продюсером из-за измены.

