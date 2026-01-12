Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

В МИД Ирана назвали условие для начала переговоров по ядерной программе

Аракчи: Иран готов к переговорам по ядерной программе при отсутствии угроз
Asad/Global Look Press

Иран готов приступить к переговорам по ядерной программе при условии отсутствия угроз. Об этом в интервью Al Jazeera заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

Он выразил мнение, что Вашингтон не готов к конструктивным и честным переговорам.

«Как только они будут готовы, мы изучим этот вопрос», — отметил министр.

16 ноября замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы с «евротройкой» (Франция, Германия, Великобритания). По его словам, данное решение было принято после того, как страны попытались задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

15 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Россия могла бы сыграть очень важную роль в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Ранее в МИД РФ высказались о возможности урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27604579_rnd_5",
    "video_id": "record::95fffa6d-0fde-4c0c-99d7-1fb15243167a"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+