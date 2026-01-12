В МИД Ирана назвали условие для начала переговоров по ядерной программе

Аракчи: Иран готов к переговорам по ядерной программе при отсутствии угроз

Иран готов приступить к переговорам по ядерной программе при условии отсутствия угроз. Об этом в интервью Al Jazeera заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

Он выразил мнение, что Вашингтон не готов к конструктивным и честным переговорам.

«Как только они будут готовы, мы изучим этот вопрос», — отметил министр.

16 ноября замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы с «евротройкой» (Франция, Германия, Великобритания). По его словам, данное решение было принято после того, как страны попытались задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

15 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Россия могла бы сыграть очень важную роль в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Ранее в МИД РФ высказались о возможности урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана.