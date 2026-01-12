Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Юноша под наркотиками привел 14-летнюю возлюбленную к друзьям, где ее изнасиловали

В Индии юноша вместе с друзьями изнасиловал свою 14-летнюю возлюбленную
Shutterstock

14-летняя девочка подверглась изнасилованию после того, как ушла на встречу со своим возлюбленным. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, ученица девятого класса отправилась на встречу, но, когда стемнело, домой не вернулась. Обеспокоенные родители не знали, где живут ее друзья, поэтому обратились в полицию.

Позже выяснилось, что молодой человек привел школьницу к друзьям, где вместе с ними изнасиловал ее. Девушку запирали в комнате и не давали вернуться домой.

Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили пострадавшую без сознания. Им удалось задержать возлюбленного пострадавшей и одного из его друзей. Еще двоих ищут. Отмечается, что они не принимали участие в действиях сексуального характера, но точно знали, что девушка заперта в комнате.

Известно, что всем преступникам было по 17 лет, в момент надругательства они находились под действием наркотиков.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести расследование.

Ранее в Самаре прекратили дело священника, которого обвиняли в изнасиловании подростка.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27604375_rnd_7",
    "video_id": "record::bb7fa8e0-0197-4918-9cab-2ad4df7694ab"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+