Юноша под наркотиками привел 14-летнюю возлюбленную к друзьям, где ее изнасиловали

В Индии юноша вместе с друзьями изнасиловал свою 14-летнюю возлюбленную

14-летняя девочка подверглась изнасилованию после того, как ушла на встречу со своим возлюбленным. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, ученица девятого класса отправилась на встречу, но, когда стемнело, домой не вернулась. Обеспокоенные родители не знали, где живут ее друзья, поэтому обратились в полицию.

Позже выяснилось, что молодой человек привел школьницу к друзьям, где вместе с ними изнасиловал ее. Девушку запирали в комнате и не давали вернуться домой.

Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили пострадавшую без сознания. Им удалось задержать возлюбленного пострадавшей и одного из его друзей. Еще двоих ищут. Отмечается, что они не принимали участие в действиях сексуального характера, но точно знали, что девушка заперта в комнате.

Известно, что всем преступникам было по 17 лет, в момент надругательства они находились под действием наркотиков.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести расследование.

