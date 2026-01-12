В Белоруссии раскрыли данные по активности авиации НАТО вокруг республики

НАТО 16 раз за неделю отправляло самолеты для разведки территории Белоруссии

В Белоруссии зафиксировали по крайней мере 16 вылетов самолетов стран — членов НАТО для разведки территории республики в период с 5 по 11 января. Об этом рассказало белорусское минобороны в Telegram-канале.

«В течение минувшего года интенсивность воздушной разведки против нашей страны в отдельные дни достигала 10-12 вылетов», — добавили в пресс-службе.

12 января глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ведомство внимательно отслеживает все полеты, которые происходят вдоль государственной границы страны.

По его словам, иностранные самолеты ежесуточно ведут разведку белорусской территории. Минск вырабатывает адекватные меры по реагированию на все возможные провокации, которые могут происходить, подчеркнул Хренин.

Кроме того, министр сообщил, что минобороны наблюдает беспрецедентную милитаризацию вдоль периметра Белоруссии.

Ранее Лукашенко призвал сбивать все дроны, залетевшие в страну из-за конфликта на Украине.