В Иране заявили о попытках США дестабилизировать ситуацию в стране

Аракчи рассказал о попытках США дестабилизировать ситуацию в Иране
Asad/Global Look Press

Израиль и Соединенные Штаты используют попытки дестабилизации внутри Ирана в качестве инструмента для достижения целей, которые оказались недостижимыми военным путем. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, пишет РИА Новости.

До этого Аракчи утверждал о поддержании контактов со специальным посланником США Стивом Уиткоффом. По информации журналистов, контакты между Аракчи и Уиткоффом активизировались в контексте заявлений президента США Дональда Трампа о потенциальном применении военной силы против Ирана, а также в связи с выраженной поддержкой протестующих.

11 января телеканал CNN обнародовал информацию о том, что в контексте массовых протестов в Иране президент США Дональд Трамп изучает возможные сценарии военного вмешательства. Согласно данным телеканала, в течение последних дней американскому лидеру были представлены различные планы действий, варьирующиеся от прямых военных ударов до стратегий, не предполагающих военного участия. В основе ряда предложенных вариантов лежала вероятность использования иранских силовых структур для подавления протестных движений.

Ранее в МИД Ирана назвали условие для начала переговоров по ядерной программе.

