Российскому фигуристу разрешили выступать под «Игру в кальмара», чтобы познать себя

Тренер Давыдов: фигуристу Лазареву надо повторить 30 раз, но он добьется своего
Александр Вильф/РИА Новости

Тренер Сергей Давыдов рассказал в интервью «Газете.Ru», что его ученик Лев Лазарев, который в этом сезоне выиграл два этапа Гран-при России, выступает в произвольной программе под саундтрек к сериалу «Игра в кальмара», посколько это помогает ему изучить новый образ, чтобы впоследствии найти свой лучший стиль.

«Лев — юниор, так что мы пока в поиске его стиля. Мы ищем его путь и параллельно развиваем все, что можем — красивые руки Джейсона Брауна, акробатику и прыжки Ильи Малинина и так далее, — рассказал Давыдов. — Меня, например, спрашивали — почему вы дали ему катать нынешнюю произвольную под «Игру в кальмара?». Именно по этой причине — я даю ему пробовать и познавать себя. Пусть он примерит на себя и птицу, и «Игру», а затем выберет, где ему лучше. Поймет, кто он. И когда придет его время, он будет осознавать, как и в чем ему лучше. Я считаю, это наиболее правильный подход».

Специалист рассказал, что 16-летний Лазарев стремительно растет и изменяется, однако его фанатизм к фигурному катанию помогает ему двигаться вперед, несмотря на все перемены и трудности.

«Есть фраза такая — труд бьет талант. Я считаю, что она применительно ко Льву очень близка. Всего, что ему не хватает, он добьется своим трудом. У кого-то получится с первого раза, а ему нужно повторить 10-20-30 раз.

У него может не получаться, он расстроится, но вместо того, чтоб опустить руки, он соберется и пойдет делать — ровно до тех пор, пока не получится. И он добивается своего, каких бы усилий ему это ни стоило. Это очень ценное на самом деле качество», — отметил Давыдов.

Ранее был раскрыт секрет успеха русско-американского гения фигурного катания Ильи Малинина.

