Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Власти Одессы сообщили об атаке БПЛА по двум морским судам в районе порта

Одесская ОВА: БПЛА атаковали танкер и судно под флагами Панамы и Сан-Марино
Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Беспилотник атаковал танкер под флагом Панамы в районе порта Одессы. Об этом сообщила одесская областная военная администрация.

По ее данным, танкер ожидал захода в порт для загрузки растительного масла. В результате атаки БПЛА пострадал один человек.

Также под удар попало судно под флагом Сан-Марино, которое выходило из порта с грузом кукурузы.

10 января вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба обвинил Россию в том, что она якобы атаковала гражданские суда в Черном море. По его информации, во время захода в порт Черноморска для загрузки зерном ударный беспилотный летательный аппарат попал в судно под флагом Сент-Китс и Невис, а возле порта Одессы было поражено судно под флагом Коморских островов, перевозившее сою.

2 января профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы стали ответом России на обстрел гражданских кораблей со стороны Украины. По его словам, это решение было таким же предсказуемым, как и «освобождение Москвой этого города» в том случае, если не будет достигнуто мирное соглашение.

Ранее в США раскрыли последствия ударов российских войск по портам Одессы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27604525_rnd_6",
    "video_id": "record::0a32055c-741c-4593-97f3-3a5e9d033ece"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+