Рейс Стамбул — Краснодар приземлился в Минводах из-за непогоды

Пассажиров рейса Стамбул — Краснодар не выпускают после посадки в Минводах 
Самолет, следовавший из Стамбула в Краснодар, был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах из-за неблагоприятных погодных условий, однако пассажиров не выпускают, и они вынуждены сидеть в салоне с открытым люком. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам пассажиров, вылет из Стамбула был запланирован на 13:30 по местному времени (совпадает с московским), однако отправление задержали примерно на два часа. В ходе полета пилот объявил, что из-за непогоды посадка в Краснодаре невозможна, и самолет направляется в Сочи.

Однако в сочинском аэропорту борт также не смог приземлиться, поскольку в воздушной гавани не оказалось свободных мест для стоянки судов. В результате самолет был перенаправлен в Минеральные Воды, где приземлился около 17:40, после чего в салоне открыли люк, однако людей не выпустили.

Одна из пассажирок сообщила, что позвонила в аэропорт Краснодара, где ей сообщили о закрытии гавани до 7:00 утра.

«А мы так и стоим с открытым люком в транзитной зоне», — говорят очевидцы.

12 января аэропорт в Краснодаре приостановил обслуживание рейсов «в связи с усилением ливневого снегопада в Краснодаре и недостаточным коэффициентом сцепления на взлетно-посадочной полосе». По информации пресс-службы, все службы аэропорта Краснодара были усилены. Отмечается, что сотрудники беспрерывно расчищают снег и обрабатывают перроны, рулежные дорожки, взлетно-посадочные полосы и привокзальную площадь.

Ранее сообщалось, что сотни россиян не могут вылететь из Египта и вынуждены продлевать номера в отелях за свой счет.
 
