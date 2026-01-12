Размер шрифта
Глава МИД Ирана рассказал о контактах со спецпосланником США

Axios: глава МИД Ирана Аракчи контактирует с Уиткоффом по ситуации в Иране
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что поддерживал контакты со спецпосланником США Стивом Уиткоффом до и во время протестов. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По информации журналистов, в выходные Аракчи связался с Уиткоффом на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном применении военной силы против Ирана, а также в связи с поддержкой протестов.

По словам источников Axios, обращение, вероятно, было направлено на попытку Ирана снизить напряженность в отношениях с США или, как минимум, выиграть время до возможных дальнейших шагов со стороны администрации Трампа, направленных на ослабление режима.

Как сообщает портал, Аракчи и Уиткофф обсуждали возможность проведения встречи в ближайшие дни. Собеседники уточнили, что контакты между дипломатами начались в ходе американо-иранских переговоров по ядерной проблематике в 2025 году и продолжались даже после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

11 января телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

Ранее президент Ирана обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков в стране.

