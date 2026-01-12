Novosti: Зеленский и ЕС ведут себя как победители перед капитуляцией Украины

Украина движется к капитуляции, однако ее президент Владимир Зеленский и европейские лидеры ведут себя так, будто они побеждают в конфликте. Об этом пишет сербское издание Novosti.

«Большая проблема Зеленского и его союзников в том, что они, будто победители, выдвигают требования. Как будто они возвращают города, занятые российскими войсками», — отмечается в материале.

По словам автора, такая позиция мешает Киеву и его партнерам «избавиться от надменности» и выработать реалистичную стратегию дальнейших действий.

По мере продвижения российских войск прогноз о вынужденной капитуляции Украины становится все более вероятным, пишет журналист. Он обратил внимание на ухудшающееся финансовое положение страны и допустил банкротство Украины, при котором у Зеленского может не остаться средств для продолжения конфликта.

1 января глава Исследовательского центра международной безопасности при римском Университете Luiss Алессандро Орсини заявил, что постоянные изменения в мирных инициативах Украины и активные зарубежные поездки президента Зеленского свидетельствуют о приближении капитуляции Киева.

