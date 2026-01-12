Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Известного рэпера арестовали за домашнее насилие

Рэпера Думса обвинили в домашнем насилии
doumslentourage/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Французского рэпера Мамаду Кулибали, известного под псевдонимом «Doums» (Думс), арестовали. Об этом сообщает 20minutes.fr.

Думсу предъявили обвинения в домашнем насилии. Отмечается, возлюбленная артиста обратилась в полицию 12 января. Она рассказала, что рэпер причинял ей вред в присутствии детей и двоюродной сестры. Вскоре Кулибали был задержан.

Личность спутницы Думса не уточняется. Известно, что рэпер состоял в отношениях с актрисой Адель Экзаркопулос с 2016 по 2017 год. В этом союзе у них родился сын.

10 января Telegram-канал Shot сообщил, что турецкого актера Джана Ямана задержали с наркотиками в ходе полицейского рейда по ночным клубам Стамбула. Правоохранители обнаружили твердые красные кубики в кармане 36-летнего Ямана. Экспертиза подтвердила, что это были наркотики, однако не уточняется, какие.

Сейчас Яман находится под стражей. Если актеру предъявят обвинения только в хранении наркотиков, ему может грозить до пяти лет тюрьмы, за перевозку наркотиков сроки выше.

Ранее экс-ведущую «Орла и Решки» отправили в иммиграционную тюрьму в США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27603043_rnd_0",
    "video_id": "record::6dd8e6b3-98d2-438d-985c-2798c816eea9"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+