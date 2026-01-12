Известного рэпера арестовали за домашнее насилие

Французского рэпера Мамаду Кулибали, известного под псевдонимом «Doums» (Думс), арестовали. Об этом сообщает 20minutes.fr.

Думсу предъявили обвинения в домашнем насилии. Отмечается, возлюбленная артиста обратилась в полицию 12 января. Она рассказала, что рэпер причинял ей вред в присутствии детей и двоюродной сестры. Вскоре Кулибали был задержан.

Личность спутницы Думса не уточняется. Известно, что рэпер состоял в отношениях с актрисой Адель Экзаркопулос с 2016 по 2017 год. В этом союзе у них родился сын.

10 января Telegram-канал Shot сообщил, что турецкого актера Джана Ямана задержали с наркотиками в ходе полицейского рейда по ночным клубам Стамбула. Правоохранители обнаружили твердые красные кубики в кармане 36-летнего Ямана. Экспертиза подтвердила, что это были наркотики, однако не уточняется, какие.

Сейчас Яман находится под стражей. Если актеру предъявят обвинения только в хранении наркотиков, ему может грозить до пяти лет тюрьмы, за перевозку наркотиков сроки выше.

