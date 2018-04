Илон Маск пошутил о банкротстве Tesla и своих слезах

Основатель Tesla Илон Маск «объявил», что компания обанкротилась. Свои шуточные заявления в честь 1 апреля он опубликовал в твиттере.

«Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, в том числе на продаже пасхальных яиц, мы можем с грустью сообщить, что Tesla признана полным банкротом. Настолько банкротом, что вы даже не можете себе представить», — написал Маск.

Он отметил, что есть несколько глав кодекса США о банкротстве, и Tesla, по его словам, «собрала их все».

«Илон был найден лежащим без сознания у Tesla Model 3, окруженный бутылками «Теслакиллы». Следы высохших слез до сих пор видны на его щеках», — добавил Маск.

Ранее SpaceX и Tesla удалили страницы в фейсбуке после твитов Маска.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1