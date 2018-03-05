ФАС возбудила дело против МТС и «МегаФона»

Федеральная антимонопольная служба России сообщила о возбуждении дела в отношении компаний МТС и «МегаФон» по итогам проверки отчета операторов связи об отмене внутрисетевого роуминга, которые не соответствовали требованиям службы.

«Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом устранение такой разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов», — заявил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

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Так, по его словам, руководство МТС «не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России», распространяя требования о дополнительной оплате за расширение действия пакета за пределами домашнего региона, а также вводя необоснованно высокую плату за входящие звонки «из дома», несмотря на разъяснение о недопустимости подобных действий и отсутствии для этого экономических оснований.

«Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении МТС и МегаФон дел о нарушении антимонопольного законодательства», — сказал он.

В том случае, если в ходе рассмотрения дела будут установлены факты нарушений, компании могут обязать перечислить в бюджет доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС сообщила о начале проверки операторов на предмет отмены роуминга в начале февраля 2018 года.