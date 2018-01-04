Макрон пообещал блокировать за фейковые новости в соцсетях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует ввести закон о борьбе с фейковыми новостями в интернете во время предвыборной кампании, пишет The Guardian.

В своем новогоднем выступлении перед журналистами в Елисейском дворце Макрон заявил, что вскоре представит такой закон.

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Новый закон будет предать более прозрачную информацию о спонсорском контенте, а также позволит удалять фейковые новости и даже блокировать распространяющие их страницы.

По его словам, «для защиты демократии» необходимо новое законодательство для регулирования социальных сетей в период выборов.

Ранее Макрон попросил министров не уезжать из страны на Рождество.