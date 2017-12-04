Захарова анонсировала сюрприз для американских СМИ

Россия может ограничить доступ в Госдуму минимум девяти-десяти американским СМИ из 23. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

При этом она не стала называть конкретные медиа.

«Я думаю, что это будет, в том числе, Государственная дума принимать [решение] по поводу того, кого пускать, а кого не пускать. Как мы понимаем, на уровне исполнительной власти речь может идти как минимум о девяти-десяти средствах массовой информации США, а какие именно — пусть будет сюрпризом», — сказала Захарова.

Ранее она заявила, что МИД поддержал предложение о запрете прохода в Госдуму для СМИ США.