В утечке данных Uber заподозрили российских хакеров

Тысячи пользователей Uber уверены, что их аккаунты взломали российские хакеры. Они получали счета за поездки в рублях по Москве и Петербургу, которые не совершали, пишет британская газета The Times.

По собственным подсчетам издания, более 800 британцев и американцев жаловались в твиттере на кражу их учетной записи в Uber. Однако эксперты сообщили The Times, что число взломанных аккаунтов может быть намного больше.

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Пользователи уверены, что данные их учетных записей продавались в даркнете.

Ранее Uber признала, что в 2016 году из базы данных Uber были похищены личные данные 57 млн человек. При этом в компании не стали указывать именно на российских хакеров.