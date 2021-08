Вышла новая книга о Tesla. В ней Илон Маск выставлен монстром

В новой документальной книге журналиста Wall Street Journal Тима Хиггинса «Power Play: Tesla, Elon Musk and Bet of the Century» [Силовая игра: Tesla, Илон Маск и ставка века] бывшие сотрудники Tesla рассказали о том, как Илон Маск создал атмосферу страха в своей компании, и заработал среди работников дурную репутацию, пишет Business Insider.

В книге упоминается большое количество случаев, когда Маск кричал, оскорблял и увольнял своих сотрудников. Так, в 2006 году, накануне первой вечеринки, посвященной презентации Tesla Roadster, Маск уволил руководителя по маркетингу Джессику Свитцер, поскольку он был недоволен ее решением потратить часть бюджета на разработку стратегии по продвижению автомобиля.

По словам автора книги, Маск думал, что одного его имени будет достаточно, чтобы вызвать интерес к продукту.

В 2010 году Маск угрожал уволить команду банкиров, которые были специально наняты, чтобы помочь ему вывести акции Tesla на биржу.

«У меня нет на это времени. Я должен запустить чертову ракету!» — кричал в тот момент Маск, согласно сообщениям источников.

По словам Хиггинса, приступы ярости Маска заставили нескольких топ-менеджеров покинуть компанию — в их числе оказался и руководитель разработки Model S Питер Роулинсон.

В книге утверждается, что перед тем, как уволить Роулинсона, Маск ткнул ему пальцем в грудь и выкрикнул: «Я тебе не верю!».

После этого Маск оказал давление на заместителя руководитель разработки Model S Ника Сэмпсона, чтобы тот вернул Роулинсона в компанию. Когда Сэмпсон не смог этого сделать, Маск в припадке ярости уволил и его.

Хиггинс указывает на то, что любой сотрудник, чье мнение отличалось от мнения генерального директора, мог быть немедленно выгнан из компании.

Например, менеджера покрасочного цеха Tesla уволили на месте, когда он сказал Маску, что его производственные задачи недостижимы. Руководитель отдела логистики Кейт Пирсон была уволена за то, что указала на невозможность достичь цели в 100 тыс. поставок автомобилей в течение квартала.

В 2016 году ситуация с истериками Маска сильно ухудшилась из-за трудностей в разработке Tesla Model X. Бывшие сотрудники Tesla рассказали Хиггинсу, что в это время Маск стал еще менее сдержанным и более непредсказуемым. Он стал кричать на сотрудников любого ранга и делал это публично.

Так, однажды Маск созвал группу сотрудников, которым было поручено превратить сборочную линию Model 3 в конференц-зал, чтобы объявить им, что «их работа — полное дерьмо».

В книге также отмечается, что работникам Tesla приходилось следить за личной жизнью Илона Маска, чтобы предугадать его настроение. По их словам, когда Маск находится в отношениях с кем-то, то он вел себя гораздо приятнее.

«Если я не влюблен, если у меня нет постоянного спутника жизни, я не могу быть счастливым. Я никогда не буду счастлив, если у меня не будет кого-то. Ночь в одиночестве убивает меня», — сказал Маск в интервью журналу Rolling Stone в 2017 году.

В примечании автора Хиггинс пишет, что Маску дали возможность просмотреть и прокомментировать рукопись.

«Большая часть, но не все, из того, что вы читаете в этой книге, ерунда», — сказал главный герой книги после прочтения.

Известно, что в прошлом месяце Илон Маск утверждал, что его гневные припадки — это просто честная и откровенная обратная связь, которая может быть истолкована как издевка.