Главный в Apple, шпионаж против Китая: самые невероятные слухи про Илона Маска

Обсуждение продажи Tesla

Миллиардер Илон Маск регулярно становится героем заголовков с необычными рассказами о его жизни или обвинениями в его адрес. Часть из них оказываются правдой и порой инициированы самим Илоном Маском через посты в Twitter. Однако многие слухи оказываются ложной информацией. Именно так характеризует Маск и недавно опубликованный фрагмент из книги о его разговоре с нынешним главой Apple Тимом Куком.

Этой историей впервые поделилось издание Los Angeles Times, сославшись на отрывок из книги Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century журналиста The Wall Street Journal Тима Хиггинса.

В ней утверждается, что в 2016 году между Маском и Куком был телефонный разговор. Согласно тексту книги, Apple хотела бы выкупить Tesla, на что Маск сказал, что намерен взамен возглавить «яблочную» компанию.

По словам бывшего помощника Маска, Кук в ответ нецензурно выругался и закончил разговор.

Вскоре в Apple прокомментировали эту публикацию, назвав ее ложной. О том, что история не соответствует действительности, заявил и сам Маск. По словам главы Tesla в Twitter, такого разговора никогда не было. Он также уточнил, что никогда не общался с руководителем Apple.

Шпионаж против Китая

В марте The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что власти Китая ограничили использование электрокаров Tesla для военных, сотрудников государственных ведомств и персонала главных госпредприятий. По данным газеты, в Пекине оценивают эти автомобили как потенциальную угрозу национальной безопасности.

Агентство Reuters уточняло, что китайские военные запретили автомобилям Tesla заезжать на свои объекты из-за установленных в них камер, использующихся для управления транспортными средствами.

Впоследствии Илон Маск, выступая по видеосвязи на форуме развития Китая, прокомментировал эти сообщения.

По его словам, если бы автомобили компании использовались для шпионажа, то была бы более жесткая реакция.

«Если бы коммерческая компания действительно занималась шпионажем, то негативные последствия для компании были бы крайне серьезными. К примеру, если бы Tesla использовала машины для шпионажа в Китае или в какой-либо другой стране, то нас бы просто закрыли», — цитировал Bloomberg руководителя Tesla.

Отношения с Эмбер Херд

Судебный процесс между бывшими супругами, актером Джонни Деппом и актрисой Эмбер Херд, привел к появлению множества новостей не только о взаимоотношениях пары, но и о том, какую роль играл в этом Илон Маск. Оказалось, что миллиардер был близком знаком с актрисой. По данным СМИ, он бывал в гостях в ее пентхаусе еще во время брака с Деппом.

Сам бизнесмен уверяет, что общался с Херд уже в период развода звездной пары. У Маска и Херд есть несколько совместных фото. Однако обсуждение взаимоотношений в итоге привело к появлению множества слухов.

Так, Daily Mail опубликовала рассказы работников пентхауса, где жила Херд.

Их суть сводилось к тому, что за избиениями актрисы стоит Маск.

По словам одного их охранников, миллиардер навещал актрису несколько раз в течение двух недель. Он всегда приезжал примерно в 23:00, и именно в этот период на лице артистки появились следы побоев, уверял работник.

Позже Daily Mail опубликовала фото, которое посчитали подтверждением измены Херд. На снимках, сделанных в лифте апартаментов, она обнимает Маска. Уточняется, что именно в этом пентхаусе в Лос-Анджелесе она проживала с Деппом во время брака. Сам Маск никак не комментировал слухи об избиении звезды кино.

Подарок Лукашенко

В сентябре 2019 года на белорусском телеканале СТВ вышел сюжет с участием Александра Лукашенко. Тогда президент Белоруссии выступал в минской школе №93.

«У меня есть электрическая машина, знаешь ты, наверное, Tesla. Я иногда ее тестирую. Маск подарил», — заявил Лукашенко, обращаясь к одной из учениц школы.

Ни пресс-служба политика, ни государственное агентство «БелТА» не сообщали об этом разговоре.

Речь шла о модели Tesla Model S P100D. Ее стоимость начиналась от $165 тыс. (около 12 млн руб. по текущему курсу). При этом белорусские СМИ сообщали, что электрокар появился в собственности Лукашенко два года назад.

В СМИ посчитали, что если бы Маск действительно сделал подарок Лукашенко, то событие имело бы более широкую огласку и активно обсуждалось на государственных каналах республики. Также отмечалось, что главе Tesla несвойственно делать такие подарки неблизким людям и политикам в частности. Ранее он презентовал электрокар только своей матери и бывшей возлюбленной.

Вскоре пользователи стали требовать у Маска уточнить, действительно ли он дарил электрокар Лукашенко. Под постом в Twitter бизнесмен ответил: «Эм, нет».

Хранилище биткоинов

Маск регулярно публикуют посты и делает заявления о криптовалютах. Бизнесмен не отрицает интереса к некоторым из них, в том числе к биткоину и Dogecoin. Однако глава Tesla также достаточно часто выступает с опровержениями после некоторых публикаций о том, как его компания использует биткоины.

Один из подобных случаев произошел в мае. Тогда юзер CryptoWhale, заявил, что держатели биткоинов будут раздосадованы, когда узнают, что Tesla избавилась от оставшегося у нее запаса этой криптовалюты.

Маск прокомментировал эту публикацию, ответив лишь «Действительно» [англ. indeed] без каких-либо уточнений. Тогда в считанные часы стоимость криптовалюты опустилась ниже $43 тыс.

Позже миллиардер сделал отдельный пост: «Чтобы развеять слухи, Tesla не продала ни одного биткоина». Из-за этого цена криптовалюты вскоре снова выросла.