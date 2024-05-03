Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Политика

Военная операция на Украине, день 800-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 800-й день

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
ВСУ ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр в ДНР, сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Ваннер. Макрон не спешит в Киев и не выполняет заявленные им же условия для ввода войск на Украину, написало издание «Страна.ua». Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили пять украинских БПЛА над Белгородской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны России. Стали известны результаты экспертизы, проведенной по делу о террористическом акте 2022 года на Крымском мосту, пишет «Коммерсантъ».«Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:53

8:49

Свечение в небе, замеченное над территорией Украины, может быть следом от ступеней ракеты Falcon 9, написало издание «Страна.ua».

8:35

Для подрыва Крымского моста в 2022 году использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. Это следует из результатов взрывотехнической экспертизы, проведенной по уголовному делу о теракте на мосту, выяснил «Ъ».

8:23

❗️ Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны России.

8:11

Президент Франции Эммануэль Макрон не спешит в Киев и не выполняет заявленные им же условия для ввода войск на Украину, написало украинское издание «Страна.ua».

8:04

Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр в Донецкой народной республике, сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 800-го дня специальной военной операции России на Украине.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Российские военные заняли базу США в Нигере. Американский контингент покидает страну
Российские военные разместились в Нигере на одной базе с американскими войсками
Экс-глава Минобороны Украины рассказал о предложении союзников сдаться
Директор от РФ в МВФ заявил, что БРИКС может предложить альтернативу доллару
Леонид Зюганов заявил, что со здоровьем у него «все в порядке»
Россиянина, занимавшегося вымогательством денег у военных, осудили на 6 лет
Музыкальный критик объяснил, почему Бузову лишили наград МУЗ-ТВ
В Пентагоне заявили, что отслеживают ситуацию на базе в Нигере
Новости и материалы
Солдат ВСУ взял в заложники сослуживцев и медиков
Костомаров рассказал о тренировках с мячом
Внука Геннадия Зюганова экстренно госпитализировали в Москве
Волочкова снова поругалась с фанатами: «Пока, неудачники»
Байден мог испортить отношения еще с одним союзником США
В Венгрии рассказали о роли, которую отводит США Центральной Европе в борьбе с РФ
Экс-футболист «Ювентуса» рассказал, к чему фанатично относился Роналду
Российские силы уничтожили военных и технику ВСУ на границе с Белгородской областью
Россиянка прикурила сигарету от Вечного огня и сожгла в пламени букет цветов
Пожарный пострадал из-за возгорания на востоке Москвы
Сальма Хайек рассказала, как чудом выжила с Пенелопой Крус в самолете
В Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура
Тренер «Интер Майами» не дает Месси установки перед матчем
Названы самые хоккейные города России
В Прибалтике заметили захоронения наемников ВСУ
На юге Украины повредили объект промышленной инфраструктуры
Беспилотник атаковал автобус с рабочими в Белгородской области
Немецкий бизнесмен предупредил об последствиях провокаций Запада на Украине
Все новости
Россия добилась прорыва под Часовым Яром
Премьер Грузии отказался от визита в США
Бывшей чиновнице из Кургана кардинально урезали пенсию
Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank
Гипноз и любовь. Кто и почему помогал «последнему бандиту СССР»?
Как следователь пожертвовала карьерой и свободой ради убийцы
Как правильно заключить договор с няней? Отвечает юрист
Юрист Голощапов: при заключении договора с няней важно проверить ее документы
От Марлен Дитрих до Юлии Снигирь: кто играл Екатерину II
«Чисто английское убийство». Почему Reuters удалил материал о законности ударов ВСУ по России
Захарова прокомментировала слова Кэмерона об ударах ВСУ по территории России
МИД Киргизии вслед за Таджикистаном посоветовал своим согражданам не ездить в Россию
МИД Киргизии призвал граждан не ездить в Россию без веских причин
«Вместе сидели, вместе служим»: каннибал-сердцеед и волжский расчленитель встретились на СВО
Каннибал Малышев, съевший жареное сердце таджикистанца, отправился на спецоперацию
Кто такие сигма-самцы и почему женщинам лучше их остерегаться
Сигма-самец: кто это такой и почему он нравится женщинам
«Водитель бежал за ним, но не успел». Грузовик с мороженым сбил 29 детей на празднике
Минздрав Киргизии: грузовик Porter въехал в толпу детей, трое в тяжелом состоянии
«Запрос Киева и прорыв фронта». Макрон назвал условия для переброски войск на Украину
Политик Филиппо назвал натовским безумием слова Макрона о вводе войск на Украину
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами