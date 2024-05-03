Военная операция на Украине, день 800-й

Свечение в небе, замеченное над территорией Украины, может быть следом от ступеней ракеты Falcon 9, написало издание «Страна.ua».
Для подрыва Крымского моста в 2022 году использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. Это следует из результатов взрывотехнической экспертизы, проведенной по уголовному делу о теракте на мосту, выяснил «Ъ».
❗️ Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны России.
Президент Франции Эммануэль Макрон не спешит в Киев и не выполняет заявленные им же условия для ввода войск на Украину, написало украинское издание «Страна.ua».
Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр в Донецкой народной республике, сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.