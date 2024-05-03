Военная операция на Украине, день 800-й

ВСУ ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр в ДНР, сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Ваннер. Макрон не спешит в Киев и не выполняет заявленные им же условия для ввода войск на Украину, написало издание «Страна.ua». Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили пять украинских БПЛА над Белгородской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны России. Стали известны результаты экспертизы, проведенной по делу о террористическом акте 2022 года на Крымском мосту, пишет «Коммерсантъ».«Газета.Ru» ведет хронику событий.