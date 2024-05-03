Неприемлемое условие. В Грузии объяснили, почему премьер не поехал в США Премьер Грузии Кобахидзе не поехал в США из-за требования по закону об иноагентах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от поездки в США из-за требования американцев прекратить рассмотрение скандального законопроекта об иноагентах. «Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства», — заявили в грузинском МИДе. Ранее в посольстве США в Тбилиси заявили, что предлагали Кобахидзе обсудить вопросы партнерства «с самыми высокопоставленными руководителями» США, но тот отказался. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США, так как американцы потребовали прекратить рассмотрение скандального законопроекта об иноагентах. Об этом заявила пресс-служба МИД Грузии.

«Премьер-министр Грузии был приглашен в США с тем условием, что до визита парламент Грузии временно бы прекратил обсуждение проекта закона «О прозрачности иностранного влияния».

Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно основываться на взаимном уважении и взаимном доверии, о чем было детально разъяснено послу США»,

— говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Грузии.

Грузинский МИД разъяснил отказ Кобахидзе от поездки в США после того, как о нем сообщило американское посольство в Тбилиси.

«Недавно мы пригласили высокопоставленных членов грузинского правительства напрямую встретиться с самыми высокопоставленными руководителями Соединенных Штатов, чтобы обсудить наше стратегическое партнерство и любые проблемы, связанные с помощью США; к сожалению, грузинская сторона предпочла не принимать это приглашение», — говорится в сообщении от имени посла США в Грузии Робин Данниган.

В заявлении Данниган действительно высказана «обеспокоенность» решениями грузинского правительства, которые, по мнению дипломата, «отдалили страну от евроатлантического будущего, к которому стремится подавляющее большинство грузин».

«Мы настоятельно призываем правительство Грузии подтвердить приверженность страны ее евроатлантическому будущему, как записано в конституции Грузии. Соединенные Штаты по-прежнему привержены нашим прочным отношениям и хотят только мира, стабильности и процветания для грузинского народа», — заверила Робин Данниган.

Грузия «на опасной траектории»

Ранее в госдепартаменте США заявили, что «инспирированный Кремлем» законопроект и антизападная риторика представителей партии «Грузинская мечта» поставили страну «на опасную траекторию».

По мнению Госдепа члены правящей партии Грузии якобы дали понять, что цель закона состоит в том, чтобы «заставить замолчать критиков и разрушить активное гражданское общество Грузии», которое «служит важным сдерживающим фактором для правительства в любой демократической стране».

«Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции», — говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Нынешние власти Грузии, заявил Миллер, «неверно характеризуют» помощь, которую США оказывали в течение 32 лет «для укрепления экономики, демократии и способности Грузии сдерживать российскую агрессию», что в корне подрывают прочные отношения между странами.

«Мы поддерживаем грузинский народ и его право на то, чтобы его голос был услышан. Мы осуждаем применение насилия против мирных протестующих, в том числе против журналистов, освещающих демонстрации. Применение силы для подавления мирных собраний и свободы слова неприемлемо, и мы настоятельно призываем власти позволить мирным протестующим продолжать осуществлять свое право на свободу выражения мнений», — также сказано в заявлении.

Протесты не утихают

В схожем ключе о грузинском законе об иноагентах отзывались и в Европе.

«Закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз», — говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

По его мнению, закон «в его нынешней форме грозит оказать замораживающий эффект в отношении гражданского общества и медийных организаций с негативными последствиями для многих грузин». Боррель предупредил, что реализация закона «может иметь серьезные последствия для отношений с ЕС».

В минувшую среду, 1 мая, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом Грузии во втором чтении. Лидеры «Грузинской мечты» утверждают, что закон нужен для исключения революционных сценариев, финансируемых Западом.

Против принятия документа высказывались президент страны Саломе Зурабишвили, представители оппозиции и западные дипломаты, которые называют документ препятствием для интеграции Грузии в Евросоюз.

Рассмотрение законопроекта сопровождается масштабными акциями протеста в Тбилиси.

Ожидается, что в окончательном, третьем чтении он будет рассматриваться 17 мая.