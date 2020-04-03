Базовая потребность: россияне получат бесплатный Рунет

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить гражданам России бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам, сообщает сайт Кремля.

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«Правительству Российской Федерации обеспечить... при участии информационно-телекоммуникационных компаний предоставление гражданам бесплатного доступа к российским интернет-ресурсам, в том числе для получения государственных услуг, дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарственных препаратов», — говорится в поручении главы государства.

Ранее на совещании с членами правительства 1 апреля 2020 года Путин напомнил министру связи Максуту Шадаеву об отработке бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам.

«Действительно, с учетом складывающейся ситуации наличие доступа к интернету для людей, которые вынуждены длительное время проводить дома, является одной из базовых потребностей», — заявил глава Минкомсвязи Шадаев.

Министр сообщил, что пять крупнейших операторов связи страны поддержали инициативу и с 1 апреля не будут отключать пользователям доступ к социально значимым сайтам, даже если они по каким-то причинам не смогли оплатить интернет.

«Фактически мы говорим о том, что мы вводим обязательный минимальный социальный стандарт доступа к сети интернет», — сообщил Шадаев.

Кроме того, министр рассказал, какие российские ресурсы попали в список социально значимых.

На сегодняшний момент в реестре значатся 370 сайтов из 18 категорий. Их совокупная аудитория составляет свыше 50 млн человек.

В список вошли популярные российские социальные сети и сообщества по интересам, сервис электронной почты, мессенджеры, новостные сайты, сайты онлайн-медиа, востребованные информационные ресурсы в сфере образования, медицины, культуры, спорта и науки, популярные сайты госорганов и сайты оказания госуслуг, крупнейшие интернет-магазины, агрегаторы и сервисы по доставке, электронные банковские и финансовые сервисы, а также сервисы по поиску работы и развитию карьеры.

«Представляется, что в этом перечне есть все, что нужно для комфортного пребывания дома и для работы», — подытожил Максут Шадаев, добавив, что реестр является открытым и постепенно будет дополняться.

Владимир Путин предложил обеспечить россиянам бесплатный доступ к социально-значимым онлайн-ресурса 15 января 2020 года в рамках ежегодного послания Федеральному собранию.

В своей речи глава государства указал, что интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни человека.

При этом Россия является одной из немногих стран в мире, которая может похвастаться собственными социальными сетями, мессенджерами и поисковыми системами.

«В этой связи предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Повторю, в этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик», — заключил президент.