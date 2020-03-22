Смех против паники: мемы о коронавирусе

Как известно, юмор является отличным оружием в борьбе со страхом, позволяя не поддаваться панике. Население Земли, отправленное на домашний карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, в перерывах между работой и учебой находит время, чтобы создавать мемы про сложившуюся ситуацию, тем самым сохраняя позитивный настрой.

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Один из пользователей пошутил, что 2020 год был срежиссирован Робертом Б. Уайди. Этот режиссер стал меметичным задолго до эпидемии. В интернете можно найти большое количество роликов с нелепыми ситуациями, которые все заканчиваются одинаково — юзер видит черный экран, на нем надпись «Режиссер Роберт Б. Уайде», а на фоне звучит веселая музыка.

Однако сам постановщик отказался признавать ответственность за текущий год. «Ну уж нет! Это вы на меня не повесите!», — заявил Роберт Б Уайде. Кроме того, авторство за 2020 год пытался приписать себе фейковый аккаунт Джорджа Мартина, написавшего «Игру престолов». «Сценарий получше, чем 8 сезона», — отреагировал один из юзеров.

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Кстати, об «Игре престолов». Для многих домашний карантин подразумевает необходимость работать из дома. Делать это можно в неформальной обстановке, не заботясь о том, какой костюм ты наденешь в офис завтра. Пользователи социальных сетей воспользовались сходством Папы Римского и Его Воробейшества из сериала, чтобы наглядно продемонстрировать разницу между обычной работой и удаленкой.

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Однако не все могут работать из дома в силу своей профессии. Поэтому появилось большое количество мемов на тему того, как переходят на удаленку пилоты или археологи. Вот так, например, работает из дома водитель Uber.

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Почти всем школьникам и студентам пришлось перейти на удаленное обучение, используя современные технологии видеосвязи. Однако даже такой формат не исключает того, что многие пренебрегают домашними заданиями и не готовятся к урокам. Вот этот парень придумал застывать в одной позе, когда его спрашивает учитель, имитируя проблемы с интернет-соединением.

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Не обошлось и без высмеивания людей, бросившихся скупать огромные запасы продуктов, которые явно не соответствуют их ежедневных потребностям. Мемологи из интернета представили, как будут выглядеть барельефы, рассказывающие потомкам о событиях 2020 года.

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Самым популярным товаром в супермаркетах России стали гречневая крупа и туалетная бумага, которые исчезают с полок быстрее всех. Тем, кто купил слишком много и того, и другого, предлагается найти себе новое хобби, чтобы хоть как-то оправдать объемы закупок.

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Многие пользователи были вынуждены отказаться не только от путешествий, но и от прогулок, не имея возможности выйти за пределы своей квартиры. Теперь, чтобы составить себе план, куда поехать на выходные, можно просто прикинуть, в каких комнатах вы бываете реже всего.

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Карантин также стал временем для переосмысления старых мемов. Вот так теперь выглядит комикс про совещание, на котором один из работников предлагает решение, не устраивающее его босса.

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Не остались в стороне и важные указания Всемирной организации здравоохранения о том, что необходимо тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком, а также сократить близкий контакт с другими людьми. В этой ситуации не каждая принцесса согласиться взять за руку своего возлюбленного.